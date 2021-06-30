Банк России анонсировал пересмотр своих целей и инструментов

Банк России запланировал провести в 2021 году "глубинный анализ" своих целей и инструментов. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в выступлении на Международном финансовом конгрессе.

"Изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики центрального банка, в том числе и денежно-кредитной. Большинство центральных банков, в первую очередь, тех, которые следуют политике таргетирования инфляции, в связи с этим периодически проводят глубинный анализ своих целей и инструментов. То, что обычно называют Monetary policy review, или по-русски - обзор денежно-кредитной политики. В этом году такую процедуру хотим провести и мы", - рассказала Набиуллина.

Сейчас основная цель денежно-кредитной политики Банка России - это поддержание ценовой стабильности (стабильно низкой инфляции). На данный момент цель по инфляции ЦБ - удерживать её вблизи 4%, такая политика называется инфляционным таргетированием.

Главный инструмент денежно-кредитной политики Банка России - ключевая ставка. Это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Изменение ключевой ставки влияет на спрос через ставки в экономике и в итоге - на инфляцию. При этом ЦБ опирается на макроэкономический прогноз и учитывает ситуацию в экономике и на финансовых рынках. Сейчас ключевая ставка составляет 5,5% годовых, Банк России находится в цикле ее повышения на фоне ускоренной инфляции.