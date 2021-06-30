Британия обновила антирекорд конца января по заболевшим COVID-19 за сутки

В Британии за сутки зарегистрировали рекордное число случаев коронавируса с конца января - 26 068. Четырнадцать человек скончались. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Примечательно, что днем ранее в Британии за сутки выявили 20 479 новых случаев коронавируса, 23 пациента скончались.

Напомним, 17 мая страна начала значительно ослаблять карантинные ограничения, а к 21 июня хотела окончательно от них отказаться. Но из-за резкого роста заражения штаммом дельта это пришлось отложить до 19 июля.