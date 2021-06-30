Указ главы Республики Бурятия от 30 июня 2021 года № 196 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193):

1.1. Пункт 4.7 признать утратившим силу.

1.2. Абзац второй пункта 7.1 изложить в следующей редакции:

"Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций на территории организации, а также расположенные в залах ожидания международного аэропорта "Байкал" (Улан-Удэ) и осуществляющие организацию питания для пассажиров.".

1.3. Пункт 7.2 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"объектов розничной торговли, расположенных в залах ожидания международного аэропорта "Байкал" (Улан-Удэ) и реализующих товары пассажирам;".

1.4. Пункты 11.8-11.10 признать утратившими силу.

1.5. В пункте 20:

1.5.1. В абзаце одиннадцатом слова "функционирующих по типу обсерваторов," исключить.

1.5.2. После абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"Коллективные средства размещения, указанные в настоящем пункте, должны быть классифицированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1860 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц" и (или) категорированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспортов безопасности этих объектов".".

1.6. В приложении № 4:

1.6.1. В пункте 31 слова "функционирующие по типу обсерваторов," исключить.

1.6.2. Дополнить пунктом 36 следующего содержания:

"36. Туристические агентства в части оказания услуг по реализации авиационных и (или) железнодорожных билетов.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







