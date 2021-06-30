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30.06.2021 19:23
Рубрика: В мире

Черный ящик разбившегося истребителя ВВС Болгарии направят в Россию

Текст: Александр Гацак (София)

Черный ящик истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение в черноморской акватории Болгарии, будет направлен на изучение в лабораторию России. Об этом сообщил на пресс-конференции глава министерства обороны республики Георги Панайотов.

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"Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" настаивает, чтобы снятие данных происходило в их лаборатории на территории РФ, - подчеркнул глава силового ведомства. - Это означает, что черный ящик в сопровождении трех лиц - из Военной прокуратуры, Военной полиции и ВВС - будет отправлен при первой возможности".

Катастрофа произошла ночью на 9 июня в ходе масштабных учений вооруженных сил НАТО. Причина крушения до сих пор не выяснена. Отмечается, что информацию черного ящика возможно считать только производителю самолета, в обратном же случае возможен риск компрометации.

Пилот истребителя Валентин Терзиев посмертно повышен до звания подполковника.

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