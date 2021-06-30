Дональд Туск возвращается в польскую политику

Дональд Туск, экс-премьер Польши, бывший председатель Совета Европы, лидер Европейской народной партии (ЕНП), возвращается с европейской и международной арены в политику родной страны.

По неофициальной информации, пишет Gazeta Wyborcza, в субботу в Варшаве на заседании национального совета Гражданской платформы (ГП), крупнейшей оппозиционной партии в стране, Дональд Туск поделится своими планами в связи с возвращением на политическую сцену Польши. Не исключено, что он претендует на пост председателя партии.

Ранее политик заявил, что хотел бы "вернуть в страну демократические нормы" и готов направить свои усилия на то, чтобы Гражданская платформа не канула в историю.

Создается впечатление, считают наблюдатели, что Туск сейчас последняя надежда на возрождение слабеющей ГП. Но так или иначе легким новый старт в польской политике будет для него нелегким.

В ЕНП против включения Туска в польскую политику практически ничего не имеют. Только бы взялся за отстранение от власти председателя правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который угрожает европейским ценностям, заметил в интервью радио RMF FM один из членов ЕНП. И добавил, что это пошло бы на пользу Евросоюзу.

Правда, в самой Гражданской платформе пока не все ясно. Нынешний глава партии Борис Будка какого-то конкретного заявления на сей счет не делал: мол, провел переговоры с Туском, в частности, о том, чтобы бывший председатель ГП активно включился в работу партии. А по словам представителя партии Яна Грабеца, на заседании совета 3 июля вопрос о председателе платформы обсуждаться не будет. По существующим планам, руководство ГП изберут на внутрипартийных выборах осенью.