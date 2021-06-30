Джо Байден отправит в Германию нового посла

Президент США Джо Байден предлагает назначить новым послом в ФРГ 71-летнюю Ами Гутман, политолога, ныне занимающую пост президента Пенсильванского университета. Об этом сообщил немецкий еженедельник Spiegel.

Вопрос, по словам издания, можно считать практически решенным, хотя эту кандидатуру нужно еще утвердить в Сенате. Но здесь вряд ли возникнут какие-то осложнения. Достаточно взглянуть на безупречную карьеру Гутман. Она закончила Лондонскую школу экономики, в 1976 году получила ученую степень в Гарварде. С 2004 года возглавляет Пенсильванский университет. В 2009-м Барак Обама назначил ее председателем правительственной комиссии по вопросам биоэтики.

Нельзя сбрасывать со счетов и ее семейную историю. Ее отец Курт родился в Баварии и, будучи студентом, призывал свою еврейскую семью к эмиграции от нацистского режима в Индию. Однако позднее он перебрался в США. Как сказала в одном интервью в 2013 году Ами Гутман, "моя семья была бы полностью уничтожена, если бы мой отец не сделал того, что он сделал". Кстати, по инициативе главы Пенсильванского университета, здесь создан один из крупнейших в мире архивов Холокоста.

Выбрав на столь ответственную дипломатическую должность Ами Гутман, Байден надеется исправить отношения между Вашингтоном и Берлином, которые были серьезно испорчены при бывшем после Ричарде Гренелле, которого экс-председатель социал-демократической партии Мартин Шульц называл не иначе как "правоэкстремистским колониальным офицером".

Как бы то ни было, Ами Гутман, первой женщине-послу США в ФРГ, предстоит отнюдь не легкая работа.