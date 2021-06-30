Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонд Ходорковского и еще три НПО

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории РФ четырех иностранных неправительственных организаций.

Среди них три английских - Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"). А также одну французскую НПО - European Choice ("Европейский выбор")

Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. После принятия решения Генпрокуратурой, информация об этом направлена в Минюст России. Все четыре организации будут внесены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.