Государственная библиотека РФ подберет электронные книги для заключенных

Тюремное ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с Российской государственной библиотекой. Как рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний, одним из пунктов соглашения является формирование коллекции электронных изданий, находящихся на платформе Национальной электронной библиотеки, свободно доступных работникам УИС и курсантам образовательных организаций ФСИН России.

"Также соглашение предусматривает консультационную поддержку по поиску и подбору литературы для свободного доступа в исправительных колониях и СИЗО для подозреваемых, обвиняемых и осужденных без использования интернета, - рассказывают в ведомстве. - Стороны договорились обсудить вопрос о возможности создания специального программного продукта для доступа осужденных к литературным новинкам, который будет работать оффлайн и регулярно обновляться".

При этом предполагается, что сотрудничество Федеральной службы исполнения наказаний с Российской государственной библиотекой будет достаточно широким. "У нас существует максима, что книги - самый ценный предмет материального мира, и, безусловно, они могут изменить к лучшему жизнь людей, которые по тем или иным причинам оказались в местах лишения свободы. Однако помимо книг должно присутствовать живое общение с деятелями культуры и авторами книг для того, чтобы люди, нарушившие закон могли переосмыслить свою жизнь", - сказал генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

В свою очередь, директор ФСИН России Александр Калашников поддержал данное предложение, отметив, что встречи с известными деятелями искусства оказывают положительный воспитательный эффект на осужденных. Такие беседы помогают людям, оказавшимся за решеткой, взглянуть на свои поступки с другой стороны, получить уникальный опыт общения, почувствовать себя причастными к культурной жизни, вернуться после освобождения к нормальной жизни в гражданское общество.

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы действует 1113 библиотек, из них 722 имеют отдельные читальные залы. Книжный фонд для осужденных состоит из более пяти миллионов книг, из них свыше 18 тысяч экземпляров хранятся в электронном виде. Библиотеки и читальные залы образовательных организаций ФСИН России и воспитательных колоний подключены к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

В 2020 году Национальная электронная библиотека и ФСИН России подготовили специальный проект, посвященный истории уголовно-исполнительной системы.