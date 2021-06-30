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1 июля 2021 г. 18:01
"Родина"
Текст: Юрий Лепский
Родина - № 7(721)

САМО-КАТ

220 лет назад крепостной Ефим Артамонов изобрел велосипед и поехал на нем в Москву за свободой
Специалисты, изучающие историю техники, до сих пор уверены: этот почти сказочный сюжет - всего лишь красивый миф. Но "Родине" кажется, что перед нами тот редкий в истории случай, когда дискуссии не нужны.
М. Брусиловский. Изобретатель велосипеда Ефим Артамонов с улицы Вайнера.
М. Брусиловский. Изобретатель велосипеда Ефим Артамонов с улицы Вайнера.

Крепостной Ефим Артамонов помогал отцу крепостному Михею Артамонову строить баржи. В 1790 году отца отправили на реку Чусовую, к Старо-Уткинской пристани. А четырнадцатилетнего Ефимку определили на Нижнетагильский демидовский железоделательный завод, где изготовляли металлические крепления для барж. Ходить пешком из Нижнего Тагила до Старо-Уткинской пристани на реке Чусовой было тяжеловато даже для бойкого Ефимки: восемьдесят пять километров в один конец - не набегаешься.

Вот, собственно, диспозиция того, что произойдет дальше.
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А произойдет нечто невероятное. Ефиму надоело бегать из Тагила на Чусовую и с Чусовой до Тагила. Лошадью он воспользоваться не мог: конные повозки и верховая езда - не для крепостного. И тогда он собрал на Нижнетагильском заводе металлическую конструкцию из двух колес, железной рамы и деревянной скамейки с коротким прямым рулем впереди. Теперь до Старо-Уткинской пристани можно было путешествовать на этих железных колесах, отталкиваясь от земли ногами. Раньше он передвигался тоже с помощью ног, но теперь - сидя!

Впрочем, даже не в этом главное.

Ефим Артамонов назвал свое изобретение "само-катом".

Вряд ли он знал, что в русском языке любая само-деятельность означает одновременно и независимость, и свободу. В случае с само-катом Ефима Артамонова это была независимость от лошади и свобода в передвижении. По существу само-кат вывез Ефима Артамонова из рабства в свободные люди.

В прямом смысле слова.

Хозяин Нижнетагильского завода Всеволожский выписал Артамонову паспорт и повелел ехать в Москву, на коронацию императора Александра I. На коронацию Ефим отправился уже на педальном само-кате. Он преодолел расстояние из Верхотурья до Москвы и 15 сентября 1801 года прибыл как ни в чем ни бывало на Ходынку. Ефим ехал со средней скоростью двенадцать верст в час, что было быстрее, чем скорость конной повозки. Но главное, что он на двенадцать лет обогнал немца Дранса, которого в Европе считают изобретателем велосипеда, и англичанина Макмиллана, которому приписывают первенство в изобретении педалей.

Ефим Артамонов на коронации Александра I.

На Ходынке Ефим произвел фурор. Император был в полном восторге. Он лично вручил вольную крепостному Артамонову.

А еще император не поленился заплатить пятьсот рублей Нижнетагильскому заводу за освобождение изобретателя.

С тех пор любая само-деятельность в России означала свободу от рабства.

Таким оказался эффект само-ката - уж точно не мифологический.

Надо изобретать велосипед!

Текст: Семен Экштут ( доктор философских наук)

Первым об изобретателе велосипеда Ефиме Артамонове написал в 1896 году экономист Василий Белов. До той поры в течение почти ста лет ни Россия, ни заграница не ведали о существовании легендарного самоучки.

Шли годы - биография уральского Левши обрастала красочными подробностями, само его изобретение бережно хранилось в музее Нижнего Тагила. Упоминался Артамонов и в Большой советской энциклопедии. Однако в 1983 году историки вынесли беспощадный вердикт: "Ни одного исторического документа, подтверждающего факт этого изобретения, дату его изготовления и имя мастера, до сих пор не найдено. Анализ металла, из которого сделан "Артамоновский велосипед", взятый на экспертизу в 1980-е гг., определил время изготовления этого экспоната - 1870-е гг.".

Ефим Артамонов. Памятник в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости

Не хочу вступать в дискуссию. Это тот самый случай, когда она не нужна. Как точно заметил в "Левше" Лесков, "предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя". Реальные потомки легендарного изобретателя живут по этому завету и "о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень "человечкиной душою".

Именно такая душа у памятников Ефиму Артамонову, поставленных в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле уже в ХХI веке.

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