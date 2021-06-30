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30.06.2021 22:47
Рубрика: Общество

Леонов: На "Прямой линии" с Путиным забыли о добровольцах

Текст: Анна Полтавцева
Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт" Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт"
Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт"

Куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов выразил мнение, что за время пандемии все привыкли к активности волонтеров и теперь воспринимают ее как данность. Тем временем фундаментальные вопросы добровольческого движения так и не решены.

Фото: Сергей Савостьянов / POOL
"Прямая линия" президента Владимира Путина. Главное

"Жаль, что во время "Прямой линии" не было сказано ничего об эффективном поиске пропавших людей и другой системной волонтерской деятельности. Добровольцы не в фокусе внимания, но мы продолжаем работу. Нам нужен современный закон о геолокации, нам нужен доступ к базам "неизвестных пациентов", мы говорили об этом с президентом, но движения пока нет", - заявил Леонов.

Он отметил, что люди, звонившие на "Прямую линию", говорили о наболевшем: о газификации, разваливающихся школах, затопленных дорогах. При этом весь процесс общения обеспечивали волонтеры колл-центра. Деятельность добровольцев стала настолько привычной для повседневной жизни, что теперь ее просто не замечают. По мнению Леонова, это недопустимо.

Он подчеркнул: коронавирус никуда не ушел, техногенные и природные катастрофы продолжают случаться, люди теряются в городе и в лесах. Сообщество добровольцев расширяется с каждым годом и нет сомнений, что восстановление нормального общества после пандемии невозможно без волонтерской помощи друг другу.

За 3 часа 42 минуты президент России Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Работу колл-центра обеспечивали добровольцы, президент поблагодарил их за работу.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

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