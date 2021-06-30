Минобрнауки и Российское историческое общество создадут центр истории ВОВ

Минобрнауки и Российское историческое общество (РИО) обсуждают идею создания национального центра по изучению событий Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в среду на общем собрании РИО глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"По поручению президента во взаимодействии с РИО мы также обсуждаем сегодня идею создания Национального центра по изучению Великой Отечественной войны", - цитирует Фалькова ТАСС.

Идея создания центра была озвучена ранее на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям. Тогда отмечалось, что сегодня в России нет единого центра, который бы определял приоритеты в изучении событий Великой Отечественной войны.