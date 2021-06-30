Указ губернатора Орловской области от 25 июня 2021 года № 324 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 30 июня 2021 года включительно" заменить словами "по 31 июля 2021 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 30 июня 2021 года включительно" заменить словами "по 31 июля 2021 года включительно";

3) пункт 1 раздела I приложения 1 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) деятельность детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях.".

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов







