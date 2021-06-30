Указ губернатора Пермского края от 29 июня 2021 года № 75 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. № 158, от 25 декабря 2020 г. № 178, от 22 января 2021 г. № 8, от 05 февраля 2021 г. № 11, от 20 февраля 2021 г. № 18, от 05 марта 2021 г. № 29, от 12 марта 2021 г. № 36, от 19 марта 2021 г. № 40, от 20 апреля 2021 г. № 52, от 21 мая 2021 г. № 61, от 08 июня 2021 г. № 70) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "по 01 июля 2021 г." заменить словами "по 31 июля 2021 г.";

1.2. пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.1. мероприятий, проводимых на открытых пространствах, организуемых (согласованных) исполнительными органами государственной власти и государственными органами Пермского края с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. До участия в указанных мероприятиях допускаются только граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследования, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться на территории проведения мероприятия, исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 50 человек одновременно;

2.2. мероприятий, проводимых в зданиях, строениях и помещениях в них, организуемых (согласованных) исполнительными органами государственной власти и государственными органами Пермского края с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. До участия в указанных мероприятиях допускаются только граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследования, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться на территории проведения мероприятия, исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 30 человек одновременно;";

1.3. в пункте 2.3:

1.3.1. слово ", физкультурных" исключить;

1.3.2. дополнить предложением следующего содержания:

"До участия в указанных мероприятиях в качестве зрителей допускаются только граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследования, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

1.4. в пункте 4 слова "по 01 июля 2021 г." заменить словами "по 31 июля 2021 г.";

1.5. пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"В период с 30 июня 2021 года по 31 июля 2021 года ограничить деятельность организаций общественного питания (за исключением деятельности организаций общественного питания с условием доставки либо самовывоза, организаций, оказывающих услуги в аэровокзальных комплексах), установив запрет на оказание услуг с 01:00 до 06:00 часов по местному времени;";

1.6. пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Рекомендовать физическим лицам, не вакцинированным против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), имеющим заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему указу, а также гражданам в возрасте старше 60 лет, не вакцинированным против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.";

1.7. пункт 15.1 изложить в следующей редакции:

"15.1. обеспечить дистанционный режим работы для работников, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе обеспечить дистанционный режим работы для граждан в возрасте старше 60 лет, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

1.8. дополнить пунктом 15.3 следующего содержания:

"15.3. в срок до 01 сентября 2021 года организовать мероприятия по вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников, не имеющих медицинских противопоказаний, в количестве не менее 60 % от штатной численности.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д.Н.Махонин







