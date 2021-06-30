Две ивановские школьницы найдены мертвыми

Ивановские следователи выясняют причины гибели двух 15-летних девочек. Их тела нашли в ночь на 30 мая на даче близ областного центра.

По версии следствия, в течение нескольких дней двое молодых людей 18 лет вместе со школьницами употребляли на даче наркотики. Юношей доставили в больницы, девочки погибли на месте.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены две медицинские и химическая экспертиза, - сообщили в управлении СКР по Ивановской области.