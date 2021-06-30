В Москве объявят победителей второго розыгрыша автомобиля среди привившихся

В среду, 30 июня, станут известны имена еще пяти победителей розыгрыша автомобилей в рамках программы стимулирования вакцинации. Их выберут среди горожан, получивших первый компонент вакцины с 21 по 27 июня. Розыгрыш начнется в 19.10 в прямом эфире на телеканале "Москва 24". После эфира организаторы сами звонят победителям с номера телефона +7 (495) 870-36-00 и объясняют, как забрать приз.

Напомним, имена счастливчиков - победителей первого розыгрыша и фоторепортаж с получения ими новеньких автомобилей Renault Logan - "РГ" уже опубликовала. Всего состоится пять розыгрышей - раз в неделю по пять автомобилей стоимостью около миллиона рублей каждый. Первые пять автомобилей разыграли 23 июня.

Обладателей ключей от авто определяют методом случайного выбора из всех, кто получил первый компонент вакцины за предыдущую неделю. Так, в первом розыгрыше, 23 июня, участвовали те, кто привился с 14 по 20 июня.

Следующих победителей назовут 7 и 14 июля.

Их имена можно найти на mos.ru. Для того чтобы проверить, не выиграли ли вы, надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта в специальном сервисе.