В Подмосковье задержан серийный велосипедный вор

Вора задержали сотрудники МО МВД России "Павлово-Посадский". Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель.

Он проникал в подъезды многоквартирных домов, на частные территории домовладений, расположенных в Павловском Посаде, перекручивал противоугонные тросы и похищал велосипеды и самокаты.

При обыске по месту проживания у него изъят детский самокат, остальное краденое имущество он продал. Потерять свободу он может на срок до десяти лет.