Якутская авиакомпания объявила о скидках для вакцинированных

Якутская компания "Полярные авиалинии" в рамках акции "Я привит!" объявила о пятипроцентной скидке на билеты для всех привитых от COVID-19 пассажиров.

"Скидка распространяется на регулярные рейсы авиакомпании. Даты полетов по скидке: 1 июля - 31 августа", - сообщается на официальном сайте перевозчика.

В сообщении отмечено, что для получения скидки необходимо предъявить в кассе сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса или сертификат о профилактических прививках с отметками о прохождении вакцинации от COVID-19.

"Полярные авиалинии" - не единственная организация, откликнувшаяся на призыв главы региона Айсена Николаева поощрять привившихся от коронавируса. Руководство Северо-Восточного федерального университета приняло решение выплатить прошедшим курс вакцинации студентам по три тысячи рублей в качестве материальной помощи. Как сообщила пресс-служба вуза, выплаты начнутся в первых числах июля.