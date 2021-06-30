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30.06.2021 15:11
Рубрика: Власть

Министерство просвещения поможет со строительством школы в Воздвиженке

Текст: Анна Бондаренко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что правительство края знает о ситуации, касающейся школы в Воздвиженке, где рухнула стена. Об этом жители села рассказали президенту РФ Владимиру Путину во время "Прямой линии".

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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"Буквально вчера в рамках посещения Уссурийска побывали в том числе в Воздвиженке. Там действительно множество проблем, помимо школы это отсутствие канализации, водоснабжения, протекают многие крыши, благоустройство дворов не проводилось больше 25 лет. Мы этот городок сейчас принимаем от Минобороны. Школу также обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки. Однако прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет", - сказал он.

Стена в здании средней школы № 1 села Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась в ночь с 14 на 15 апреля. Никто не пострадал. Детей пришлось перевести на удаленку.

Как тогда прокомментировали власти муниципалитета, обрушение произошло в старом крыле школы 1953 года постройки. Всего в школе занимаются 487 человек, в старом крыле - около 200 учеников начальных классов.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

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