На Камчатке при опрокидывании лодки один человек погиб, второго ищут

Лодка с тремя мужчинами перевернулась на реке Хайлюля в Карагинском районе Камчатки. Один из находившихся на борту людей спасся, второй погиб, третьего ищут.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю, судно 29 июня двигалось по реке в сторону тундры, в какой-то момент сильным порывом ветра его перевернуло, и люди оказались в воде.

Спастись удалось только мужчине 1956 года рождения, его товарищ 1945 года рождения погиб. Молодого человека 1993 года рождения найти пока не удалось.

Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.