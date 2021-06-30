На Камчатке при опрокидывании лодки один человек погиб, второго ищут

Новости

Протестующие в Колумбии забросали камнями машину министра транспорта 06:01
Профсоюз рабочих в США выдвинул властям ультиматум из-за аномальной жары 05:58
Инфекционист предупредила об опасных свойствах коронавируса 05:08
В США стоимость всех техногигантов превысила триллион долларов 04:55
В Приморье нашли тела еще двух пропавших мальчиков 04:40
В Якутии из-за лесного пожара закрыли участок федеральной дороги 04:29
В Канаде число погибших из-за аномальной жары превысило 100 04:28
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны 04:27
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19 04:12
Глава ВОЗ объявил о победе Китая над малярией 03:41
Тунис ужесточит ограничения из-за рекордного числа случаев коронавируса 03:07
Корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС стартовал с Байконура 02:50
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11" 02:39
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12 02:32
Из-за непогоды в Чехии остановились поезда 02:01
Минздрав Бразилии приостановит закупку вакцины Covaxin 01:47
Спасатели рассказали о ходе работ на месте обрушения высотки во Флориде 01:24
Захарова посоветовала американским политикам "не корчить рожу" 00:58
В Канаде более 30 человек скончались из-за аномальной жары 00:36
Йоахим Лев объяснил поражение от Англии слабой реализацией 29.06.2021
Серена Уильямс заплакала после полученной травмы на Уимблдоне 29.06.2021
Исследователи назвали первую жертву чумы в истории 29.06.2021
Песков: ФБК является экстремистской организацией 29.06.2021
Песков: Россия начинает выходить из кризиса 29.06.2021
Песков объяснил свое решение вакцинироваться 29.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
30.06.2021 05:16
Рубрика: Происшествия

На Камчатке при опрокидывании лодки один человек погиб, второго ищут

Текст: Ольга Коваль

Лодка с тремя мужчинами перевернулась на реке Хайлюля в Карагинском районе Камчатки. Один из находившихся на борту людей спасся, второй погиб, третьего ищут.

На Волге 9 дней искали тело погибшего в аварии владельца лодки

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю, судно 29 июня двигалось по реке в сторону тундры, в какой-то момент сильным порывом ветра его перевернуло, и люди оказались в воде.

Спастись удалось только мужчине 1956 года рождения, его товарищ 1945 года рождения погиб. Молодого человека 1993 года рождения найти пока не удалось.

Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
Путин подписал закон о защите минимального дохода должников
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11"
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году