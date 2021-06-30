В Приморье возбудили дело о хищении 20 млн из госбюджета

Полиция в Приморском крае возбудила уголовное дело о мошенничестве на 20 миллионов рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). Его фигурантом стал житель Спасского района, который через подставных лиц похищал средства, выделяемые на фермерские гранты.

- Установлено, что руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, привлекая малообеспеченных граждан, на протяжении длительного времени осуществлял хищение бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации государственных программ на поддержку сельхозпроизводителей, - рассказала руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Сырова.

Он оформлял КФХ на третьих лиц и предоставлял в минсельхоз подложные документы о реализации инвестиционных проектов. На самом деле получатели грантов сельским хозяйством не занимались.

Причиненный бюджету ущерб превысил 20 миллионов рублей. Деньги подозреваемый тратил на свои нужды. Известно, что он имеет судимость по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

По решению суда мужчина заключен под стражу. Правоохранители проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Спасского района.