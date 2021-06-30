В Чувашии гроза и ураганный ветер оставили без света 14 тысяч жителей

Ураганный ветер и дожди, накрывшие Чувашию минувшей ночью, оставили без света тысячи жителей республики.

По данным регионального госкомитета по делам ГО и ЧС, в ночь с 29 на 30 июня из-за прохождения грозового фронта со шквалистым ветром электроснабжение отключилось в 46 населенных пунктах в 14 муниципалитетах. Полностью или частично без электричества остались 5670 частных жилых домов, в которых проживает 13,8 тысячи человек, в том числе 2443 ребенка. Электроснабжение отключалось из-за срабатывания автоматики и обрывов линий электропередач.

Кроме того, гроза стала причиной трех пожаров: в двух районах пострадали частные дома, в одном сгорел стог сена. В одной из деревень порывы ветра повредили крышу частного жилого дома.

Власти сообщили, что к 10 часам утра подачу электричества восстановили в полном объеме в 20 населенных пунктах, в остальных восстановительные работы планируется завершить в течение дня.

Днем ранее, 28 июня, случаи нарушения энергоснабжения из-за шквалистого ветра были зафиксированы в 31 населенном пункте республики. Тогда без электричества остались 4396 частных и семь многоквартирных жилых домов. Энергоснабжение в полном объеме было восстановлено к 10 часам 29 июня.