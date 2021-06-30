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30.06.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

В Башкирии обелиск участникам войны разобрали и выкинули на улицу

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В селе Ишберда Баймакского района Башкирии обелиск с именами погибших в Великой Отечественной войне оказался разобранным и лежал во дворе сельского клуба. Именно там его обнаружили местные жители, которые пришли возложить цветы к памятнику 22 июня, в День памяти и скорби.

Фото: Александр Чикин
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Как сообщили в прокуратуре региона, по данному факту была проведена проверка. Оказалось, что сельская администрация действительно демонтировала камни с именами солдат, погибших в Великой Отечественной войне, в рамках реконструкции обелиска. Однако с мая 2021 года никаких работ по реконструкции не проводилось. В итоге разобранный памятник остался лежать во дворе сельского клуба.

В прокуратуре РБ отметили, что сельсовет не принял мер по исполнению законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. В адрес главы муниципалитета вынесли представление о незамедлительном устранении выявленных нарушений.

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