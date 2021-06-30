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30.06.2021 14:45
Рубрика: Происшествия

В Перми осужден мошенник, обманувший более 90 человек

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Сегодня Свердловский районный суд города Перми признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2, статьи № 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

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Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием и судом было установлено, что жертвами злоумышленника становились граждане, которым срочно необходимы были деньги. Мошенник убеждал потерпевших за вознаграждение взять заем в банке и приобрести на эти средства дорогостоящие товары. В дальнейшем он забирал товары и обещал, что будет нести финансовые обязательства перед кредиторами. На самом деле мужчина обращал полученное имущество в свою пользу, а выплаты по кредитным обязательствам не производил.

Ущерб от мошеннических действий злоумышленника составил более 1,5 миллиона рублей. Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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