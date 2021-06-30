В ранге одного из самых прогрессивных предприятий страны: ГК ICL - 30 лет

За 30 лет компания проделала большой профессиональный путь, встав в один ряд с ведущими игроками мирового ИТ-рынка.

Трансформация компании за три десятилетия в цифрах

С момента своего создания в 1991 году ICL создала тысячи рабочих мест, укрепила отношения с ключевым бизнес-партнером - компанией Fujitsu, реализовала сотни проектов с мировыми вендорами, открыла несколько дочерних предприятий и заслужила авторитет у именитых заказчиков.

За три десятилетия группа компаний выросла до четырех тысяч человек, основав офисы в 7 городах России и за рубежом (Белград, Сербия), обслуживая клиентов по всему миру. Размер выручки ГК в 2020 году составил более 15 миллиардов рублей, что на 15% превышает объемы 2019 года.

Группа компаний не только постоянно входит в топ-100 лучших аутсорсинговых компаний мира, но и является первой среди российских производителей ИТ-оборудования (по данным агентства РАЭКС), входит в число лучших 25 региональных ИТ-компаний и крупнейших системных интеграторов России по версии CRN.

ГК ICL входит в перечень системообразующих предприятий страны, является победителем приоритетного проекта Минэкономразвития РФ "Национальные чемпионы", а продукция компании включена в реестры отечественного ПО и оборудования Минцифры и Министерства промышленности и торговли России.

Планирование - основа успеха

В основе достижений лежит успешная стратегия - качественный рост в сегментах ритейла, логистики, банковского сектора и промышленности. ГК ICL совершенствует свою бизнес-архитектуру, формируя "кластерный" принцип управления, который обеспечивает группе компаний конкурентные позиции на ИТ-рынке.

"30 лет - это возраст расцвета, - отмечает руководитель группы компаний ICL Виктор Дьячков. - Мы встречаем его в ранге одного из самых прогрессивных предприятий страны. За эти годы было разное, но вызовы лишь закалили наш характер, научили гибкости и мобильности, а успехи - показали наши истинные возможности. Я хочу поблагодарить весь наш коллектив за трудолюбие, самоотверженность и профессионализм. Благодаря вам, мы можем ставить амбициозные цели и достигать их, делая бизнес наших заказчиков более эффективным и технологичным".

Сегодня ГК ICL активно развивается как на российском, так и на международном рынках. В том числе в Японии, Юго-Восточной Азии и Южной Америке, работая как с бизнес-партнерами, с которыми ГК связывают длительные отношения, так и формируя новые партнерские экосистемы. "Мы уверены, что определили для себя верную стратегию развития. Будем продолжать держать руку на пульсе, отслеживая тенденции технологической отрасли, и работать еще усерднее", - говорит Виктор Дьячков.

Материал подготовлен пресс-службой ГК ICL