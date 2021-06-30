Двое рабочих погибли при очистке коллектора в Красноярском крае

Двое рабочих - мужчина и женщина - погибли во время очистных работ в насосном коллекторе в Красноярском крае.

Инцидент произошел на улице Набережная города Бородино. Коллектор чистили четверо сотрудников ООО "Эко-Восток". Причиной смерти людей, по предварительным данным, стало превышение предельно допустимой концентрации метана. Еще двое рабочих в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщает главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.