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30.06.2021 11:40
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор попал в верхнюю группу "Национального рейтинга"

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал очередное исследование за май-июнь этого года. Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Новосибирский губернатор Андрей Травников занимает в рейтинге 20 (из 85) место, уверенно представляя регион в первой группе рейтинга.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- По-прежнему в центре внимания находится строительство ледового дворца, который примет в 2023 Молодежный чемпионат мира. Федеральный центр дополнительно выделил для его возведения 865 миллионов рублей, что является позитивной новостью для Травникова, - говорится в комментариях к исследованию.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Кроме того, эксперты отметили еще несколько проектов, которые реализуются под постоянным контролем главы региона. Это четвертый мост через Обь, стратегический объект научно-исследовательской инфраструктуры - Сибирский кольцевой источник фотонов, Академгородок 2.0 и реконструкция аэропорта Толмачево.

Отметили авторы рейтинга и то, что первый этап строительства Восточного обхода Новосибирска (участок протяженностью десять километров) выполнен почти на 50 процентов и будет введен до конца 2023 года - на год раньше запланированного срока.

- Грамотная, последовательная инвестиционная политика руководства области привела к впечатляющим результатам. По предварительным итогам первого квартала нынешнего года Росстат зафиксировал здесь более 40 процентов прирост объема капиталовложений в основные средства. Отдача от инвестиций также заметна - по итогам первых четырех месяцев 2021 года индекс промпроизводства в Новосибирской области составил 107,8 процента - это заметно больше, чем в среднем по России, - подчеркивают эксперты "Национального рейтинга".

Кроме того, на XXIV Петербургском международном экономическом форуме Андрей Травников подписал ряд важных для региона соглашений о сотрудничестве. Среди партнеров такие значимые структуры, как Сбербанк, компании МТС, 1С, PepsiCo и Coca-Cola, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

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