В Иркутске центр для сирот проверили после сообщений о насилии

Прокуратура проверила деятельность Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Правобережном городском округе Иркутска.

Выявлены факты недостаточно эффективной работы руководства социального учреждения с воспитанниками. В частности, не обеспечен должный контроль за поведением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в надзорном ведомстве.

После проверки прокуратура Иркутской области направила региональному министру социального развития, опеки и попечительства требование усилить контроль за деятельностью организаций для детей-сирот.

Как сообщает ТАСС, проверка проходила в учреждении, относительно которого в социальных сетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник склонял других подопечных - мальчиков трех-пяти лет - к сексуальным действиям. В учреждении проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Насильственные действия сексуального характера" и "Халатность".