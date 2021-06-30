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30.06.2021 13:23
Рубрика: Происшествия

В Иркутске центр для сирот проверили после сообщений о насилии

Текст: Дмитрий Машуков

Прокуратура проверила деятельность Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Правобережном городском округе Иркутска.

Фото: СК РФ
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Выявлены факты недостаточно эффективной работы руководства социального учреждения с воспитанниками. В частности, не обеспечен должный контроль за поведением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в надзорном ведомстве.

После проверки прокуратура Иркутской области направила региональному министру социального развития, опеки и попечительства требование усилить контроль за деятельностью организаций для детей-сирот.

Как сообщает ТАСС, проверка проходила в учреждении, относительно которого в социальных сетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник склонял других подопечных - мальчиков трех-пяти лет - к сексуальным действиям. В учреждении проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Насильственные действия сексуального характера" и "Халатность".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск

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