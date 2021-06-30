Заявку на замену прибора учета теперь можно оформить на сайте АО "РЭС"

Новости

Тунис ужесточит ограничения из-за рекордного числа случаев коронавируса 03:07
Корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС стартовал с Байконура 02:50
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11" 02:39
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12 02:32
Из-за непогоды в Чехии остановились поезда 02:01
Минздрав Бразилии приостановит закупку вакцины Covaxin 01:47
Спасатели рассказали о ходе работ на месте обрушения высотки во Флориде 01:24
Захарова посоветовала американским политикам "не корчить рожу" 00:58
В Канаде более 30 человек скончались из-за аномальной жары 00:36
Йоахим Лев объяснил поражение от Англии слабой реализацией 29.06.2021
Серена Уильямс заплакала после полученной травмы на Уимблдоне 29.06.2021
Исследователи назвали первую жертву чумы в истории 29.06.2021
Песков: ФБК является экстремистской организацией 29.06.2021
Песков: Россия начинает выходить из кризиса 29.06.2021
Песков объяснил свое решение вакцинироваться 29.06.2021
Песков: Путин готов сделать все для защиты страны 29.06.2021
Песков заявил, что Путин де-факто никогда не был на удаленке 29.06.2021
Минобрнауки: На сайтах вузов нужны телефоны "горячей линии" по коронавирусу 29.06.2021
Гарри Магуайр признан лучшим игроком матча Англия-Германия 29.06.2021
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной 29.06.2021
В Подмосковье три человека утонули в яме после ливня 29.06.2021
Техкомитет ОПЕК+ сохранил прогноз по дефициту нефти 29.06.2021
Песков: Больше всего вопросов, поступивших на "Прямую линию", касается коронавируса 29.06.2021
"Единая Россия" создаст единый штаб волонтеров для борьбы с коронавирусом 29.06.2021
Вышел первый трейлер приквела "Клана Сопрано" 29.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
30.06.2021 03:00

Заявку на замену прибора учета теперь можно оформить на сайте АО "РЭС"

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" особое внимание уделяется системной работе по развитию клиентоориентированности, в том числе повышению доступности и удобства взаимодействия с потребителями на корпоративном сайте www.eseti.ru.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В современных реалиях коммуникации компаний с клиентами чаще всего осуществляются дистанционно - посредством различных электронных сервисов, которые позволяют получить интересующие сведения буквально нажатием одной кнопки. Особую актуальность онлайн-сервисы приобрели в условиях пандемии в связи с принятием ряда мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На официальном сайте АО "РЭС" уже внедрен широкий перечень сервисов дистанционного обслуживания клиентов по самым различным направления деятельности - от чат-бота до формы заявления о хищении электроэнергии. Благодаря внедренным инструментам заочного обслуживания клиентов в большинстве случаев отпадает потребность лично посещать подразделения компании, а также совершать телефонные звонки и ожидать ответа оператора или диспетчера.

При этом энергетики не останавливаются на достигнутом. С июля на официальном сайте АО "РЭС" начинает работать новый сервис - прием обращений и заявок, связанных с приборами учета.

В связи с изменением действующего законодательства в прошлом году обязанность установки приборов учета перешла к сетевой организации, что привело к существенному росту количества обращений в компанию.

 Справка

Федеральный закон №522-ФЗ от 27.12.2018 года обязывает производить установку и замену приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, в многоквартирных домах за счет гарантирующих поставщиков, а для прочих потребителей и частных домов - за счет сетевых организаций.

Для оптимизации порядка приема и обработки обращений потребителей в АО "РЭС" был разработан веб-сервис, с помощью которого можно подать заявку на:

* замену счетчика вышедшего из строя;

* замену счетчика по причине истечения межповерочного интервала;

* проведение внеплановой проверки прибора учета;

* снятие и установку пломб;

* консультацию специалиста по другим вопросам, связанным с учетом и качеством электроэнергии.

Каждая заявка регистрируется, обрабатывается и передается на исполнение в соответствующее территориальное подразделение АО "РЭС" в течение ближайших рабочих дней. Однако, общий срок исполнения, установленный действующим законодательством, может существенно различаться в зависимости от вида работ.

При этом клиенту будет предоставлена обратная связь по контактным данным, указанным при оформлении заявки (номер телефона, почтовый адрес или электронный адрес почты).

В целом использование данного онлайн-сервиса дает клиентам дает клиентам те же преимущества, что и другие инструменты дистанционного обслуживания. Прежде всего, это удобство и экономия времени на совершение телефонных звонков или личное посещение офиса. Кроме того, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, заочный прием обращений позволяет обеспечить безопасность и клиентов, и персонала компании.

Отдельно стоит отметить, что сервис доступен круглосуточно и полноценно функционирует на любой платформе - будь то персональный компьютер или мобильное устройство, что также обеспечивает доступность для потребителя.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС стартовал с Байконура
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Валерий Фальков рекомендовал проводить онлайн выпускные вечера в вузах
Утвержден состав сборной России на Олимпиаду в Токио
Голикова предупредила о риске заражения переболевших новыми штаммами