Глава КЧР прокомментировал проблему газификации в Усть-Джегуте

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов прокомментировал обращение жительницы города Усть-Джегута Розы Каппушевой к президенту России Владимиру Путину. Женщина пожаловалась на проблемы с газификацией жилых домов.

- Это новый поселок, в котором выделялись земельные участки под индивидуальное строительство, и он сейчас не сильно заселен. Сейчас АО "Газпром газораспределение Черкесск" заканчивает подготовку проектно-сметной документации и в 2022 году начнется строительство подводящих газовых сетей к заселенным домам, - написал в своем Instagram Рашид Темрезов.

Напомним, что в ходе прямой линии Роза Каппушева сказала: "Газопровод находится недалеко от нас, но все равно получается в среднем по 200 тысяч рублей на семью. Просим помочь нам, местные власти говорят, что у них нет средств".

Глава России отметил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газовым сетям.

"Мы поразбираемся с руководителем республики. Но надо знать: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Или за счет "Газпрома", или за счет республиканских организаций. Внутри домовладения - за деньги собственника", - сказал Владимир Путин.

Отметим, что в прошлом году по программе комплексного развития села в селе Маруха, ауле Джегута и станице Преградная были введены в эксплуатацию распределительные газовые сети протяженностью более 21 километра. В 2022 году планируется завершение строительства участка газовой магистрали "Карачаевск-Теберда- Домбай" и курортный поселок получит голубое топливо.