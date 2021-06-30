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30.06.2021 18:14
Рубрика: Власть

Глава КЧР прокомментировал проблему газификации в Усть-Джегуте

Текст: Николай Грищенко

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов прокомментировал обращение жительницы города Усть-Джегута Розы Каппушевой к президенту России Владимиру Путину. Женщина пожаловалась на проблемы с газификацией жилых домов.

- Это новый поселок, в котором выделялись земельные участки под индивидуальное строительство, и он сейчас не сильно заселен. Сейчас АО "Газпром газораспределение Черкесск" заканчивает подготовку проектно-сметной документации и в 2022 году начнется строительство подводящих газовых сетей к заселенным домам, - написал в своем Instagram Рашид Темрезов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Напомним, что в ходе прямой линии Роза Каппушева сказала: "Газопровод находится недалеко от нас, но все равно получается в среднем по 200 тысяч рублей на семью. Просим помочь нам, местные власти говорят, что у них нет средств".

Глава России отметил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газовым сетям.

"Мы поразбираемся с руководителем республики. Но надо знать: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Или за счет "Газпрома", или за счет республиканских организаций. Внутри домовладения - за деньги собственника", - сказал Владимир Путин.

Отметим, что в прошлом году по программе комплексного развития села в селе Маруха, ауле Джегута и станице Преградная были введены в эксплуатацию распределительные газовые сети протяженностью более 21 километра. В 2022 году планируется завершение строительства участка газовой магистрали "Карачаевск-Теберда- Домбай" и курортный поселок получит голубое топливо.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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