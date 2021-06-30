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На "барной" улице Петербурга выявили четыре заведения-нарушителя 17:03
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30.06.2021 17:03
Рубрика: Происшествия

На "барной" улице Петербурга выявили четыре заведения-нарушителя

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в ходе ночного рейда по барам на улице Рубинштейна составили четыре протокола о различных нарушениях.

Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
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Как сообщили в администрации Центрального района города, всего проверили около 80 заведений. Поводом стали многочисленные жалобы петербуржцев на нарушения общепитом антиковидных ограничений. Но в барах заодно проверили наличие лицензий на алкоголь и кассовых аппаратов, а также соблюдение других правил.

Оказалось, что пять процентов заведений на главной "барной" улице Северной столицы не относятся к законопослушным. В нескольких точках продавали спиртное незаконно, и к тому же без кассы. Сотрудники полиции, участвовавшие в рейде, изъяли более 50 литров алкоголя.

Кроме того, в ряде баров работали нелегальные мигранты из стран СНГ без разрешительных документов. Их доставили в органы внутренних дел для разбирательства.

Нарушались и санитарные правила: в заведениях не носили защитные маски, не было санитайзеров и разметки для соблюдения клиентами социальной дистанции. Несколько баров продолжали обслуживать гостей после 02.00, хотя с этого времени до 06.00 точки общепита, согласно постановлению правительства города, могут работать только навынос.

Владельцы баров, после проверки которых составлены протоколы, понесут административное наказание. Для должностных лиц за такие нарушения предусмотрены штрафы в размере 30000-40000 рублей, для юрлиц - от 200000 рублей.

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