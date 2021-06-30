Туристы из Петербурга пропали в Атлантическом океане

Семейная пара из Петербурга, занимающаяся яхтингом, пропала в Атлантическом океане. Об этом сообщила на своей странице в Facebook их дочь.

Связь с Олегом Гирсоном и Еленой Соколовой прервалась 3 июня. Родители девушки плыли на яхте "Визит" под российским флагом. Они шли с Канарских островов в сторону Гибралтарского пролива. На этой территории нет интернет-покрытия, однако родители могли звонить на мобильный телефон.

Предполагалось, что к Гибралтарскому проливу яхта подойдет за полторы-две недели. На этот же период супруги заготовили продуктов.