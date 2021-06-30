В аэропорту Пулково объяснили очереди на регистрацию

В петербургском аэропорту Пулково "минимизировали" скопление вылетающих пассажиров и ожидание в очереди на регистрацию. Об этом "РГ" сообщили в воздушной гавани 30 июня.

Накануне в интернете появились снимки очевидцев, на которых были изображены толпы людей возле стоек регистрации в Пулково. При этом маски имелись далеко не на всех пассажирах, а соблюдать социальную дистанцию в сложившихся условиях они просто не могли. Поступали жалобы не только на долгое ожидание и несоблюдение антиковидных правил, но и на опоздания на рейсы.

В аэропорту Пулково объяснили эту ситуацию пиковым периодом перевозок, который в тот день осложнился задержкой нескольких рейсов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

В Пулково также обратились к пассажирам с просьбой по возможности заранее проходить онлайн-регистрацию на рейсы или делать это в киосках саморегистрации в аэропорту. Приезжать туда лучше заблаговременно. В воздушной гавани надо использовать маску.