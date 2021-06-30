В Пскове в средневековом культурном слое нашли топор каменного века

В центре Пскова, на улице Леона Поземского, где сейчас проводятся археологические раскопки, обнаружен фрагмент неолитического топора.

Как сообщает Археологический центр Псковской области, топор найден в культурных слоях Средних веков.

Каким образом артефакт из каменного века попал в средневековый Псков, ученые точно сказать не могут, но отмечают, что неолитические поселения в регионе были. Их находили на берегах рек Псковы и Великой. А в Средние века артефакты из неолита люди часто использовали в качестве сувениров.

О неолитческом топоре на улице Леона Поземского известно, что его не доделали до конца: мастер прекратил работу на этапе сверления отверстия под камень.