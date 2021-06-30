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30.06.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21042 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России выявлено 21042 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5823
  • 2 Московская область 2583
  • 3 Санкт-Петербург 1503
  • 4 Нижегородская область 358
  • 5 Брянская область 324
  • 6 Республика Бурятия 321
  • 7 Республика Крым 294
  • 8 Воронежская область 289
  • 9 Свердловская область 272
  • 10 Забайкальский край 261
  • 11 Красноярский край 249
  • 12 Смоленская область 248
  • 13 Пермский край 243
  • 14 Хабаровский край 238
  • 15 Омская область 236
  • 16 Иркутская область 225
  • 17 Ростовская область 224
  • 18 Республика Коми 218
  • 19 Архангельская область 212
  • 20 Оренбургская область 212
  • 21 Владимирская область 208
  • 22 Тверская область 200
  • 23 Краснодарский край 184
  • 24 Калининградская область 182
  • 25 Челябинская область 179
  • 26 Ленинградская область 178
  • 27 Алтайский край 177
  • 28 Мурманская область 175
  • 29 Республика Карелия 173
  • 30 Новосибирская область 173
  • 31 Самарская область 171
  • 32 Приморский край 160
  • 33 Кемеровская область 159
  • 34 Тульская область 158
  • 35 Волгоградская область 157
  • 36 Республика Башкортостан 156
  • 37 Тюменская область 150
  • 38 Саратовская область 149
  • 39 Астраханская область 148
  • 40 Республика Дагестан 147
  • 41 Ставропольский край 142
  • 42 Республика Хакасия 138
  • 43 Вологодская область 135
  • 44 Ярославская область 131
  • 45 Пензенская область 130
  • 46 Ульяновская область 127
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 125
  • 48 Курская область 121
  • 49 Севастополь 115
  • 50 Псковская область 115
  • 51 Кировская область 112
  • 52 Костромская область 105
  • 53 Липецкая область 97
  • 54 Удмуртская Республика 94
  • 55 Орловская область 93
  • 56 Республика Саха (Якутия) 90
  • 57 Томская область 89
  • 58 Рязанская область 88
  • 59 Амурская область 83
  • 60 Белгородская область 83
  • 61 Республика Тыва 79
  • 62 Ивановская область 79
  • 63 Тамбовская область 78
  • 64 Калужская область 75
  • 65 Сахалинская область 72
  • 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 71
  • 67 Новгородская область 68
  • 68 Республика Калмыкия 60
  • 69 Республика Чувашия 58
  • 70 Курганская область 56
  • 71 Республика Мордовия 47
  • 72 Чеченская Республика 44
  • 73 Республика Марий Эл 41
  • 74 Камчатский край 39
  • 75 Кабардино-Балкарская Республика 36
  • 76 Республика Татарстан 35
  • 77 Республика Алтай 33
  • 78 Республика Ингушетия 27
  • 79 Республика Адыгея 25
  • 80 Карачаево-Черкесская Республика 22
  • 81 Республика Северная Осетия-Алания 21
  • 82 Еврейская автономная область 19
  • 83 Магаданская область 15
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 514 599 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,11%
  • 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,12%
  • 3. Кабардино-Балкарская Республика 0,14%
За последние сутки подтверждено 669 смертей:
  • Москва 117
  • Санкт-Петербург 111
  • Нижегородская область 27
  • Иркутская область 26
  • Республика Бурятия 22
  • Краснодарский край 20
  • Московская область 17
  • Свердловская область 17
  • Саратовская область 15
  • Ростовская область 13
  • Пермский край 13
  • Пензенская область 13
  • Брянская область 11
  • Ленинградская область 11
  • Самарская область 11
  • Челябинская область 11
  • Новосибирская область 11
  • Алтайский край 8
  • Красноярский край 8
  • Липецкая область 7
  • Мурманская область 7
  • Республика Крым 7
  • Ставропольский край 7
  • Ульяновская область 7
  • Воронежская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Республика Чувашия 6
  • Тульская область 5
  • Ярославская область 5
  • Республика Коми 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Тюменская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Приморский край 5
  • Хабаровский край 5
  • Костромская область 4
  • Курская область 4
  • Орловская область 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Оренбургская область 4
  • Республика Хакасия 4
  • Владимирская область 3
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Мордовия 3
  • Омская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Белгородская область 2
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Татарстан 2
  • Сахалинская область 2
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Тыва 1

За весь период по России умерло 135 214 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 356 человек:
  • Москва 5574
  • Санкт-Петербург 1980
  • Московская область 1723
  • Воронежская область 278
  • Свердловская область 251
  • Омская область 221
  • Забайкальский край 213
  • Республика Бурятия 207
  • Архангельская область 201
  • Республика Крым 199
  • Республика Башкортостан 197
  • Нижегородская область 194
  • Владимирская область 193
  • Республика Саха (Якутия) 175
  • Калининградская область 166
  • Пермский край 161
  • Томская область 160
  • Самарская область 159
  • Челябинская область 156
  • Брянская область 140
  • Тюменская область 138
  • Республика Коми 119
  • Саратовская область 119
  • Кемеровская область 119
  • Ульяновская область 116
  • Белгородская область 111
  • Смоленская область 110
  • Тамбовская область 108
  • Новосибирская область 108
  • Курская область 107
  • Ханты-Мансийский автономный округ 107
  • Кировская область 101
  • Красноярский край 100
  • Костромская область 98
  • Оренбургская область 90
  • Хабаровский край 89
  • Республика Хакасия 86
  • Республика Карелия 85
  • Приморский край 84
  • Орловская область 82
  • Рязанская область 77
  • Ленинградская область 77
  • Ставропольский край 75
  • Волгоградская область 74
  • Липецкая область 70
  • Республика Дагестан 69
  • Калужская область 63
  • Новгородская область 61
  • Астраханская область 60
  • Тульская область 59
  • Ярославская область 58
  • Республика Тыва 57
  • Краснодарский край 56
  • Севастополь 56
  • Ивановская область 52
  • Мурманская область 52
  • Ростовская область 51
  • Сахалинская область 51
  • Республика Чувашия 48
  • Амурская область 45
  • Курганская область 43
  • Республика Мордовия 42
  • Иркутская область 41
  • Удмуртская Республика 40
  • Республика Татарстан 37
  • Тверская область 35
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 29
  • Псковская область 28
  • Республика Калмыкия 28
  • Пензенская область 27
  • Республика Марий Эл 26
  • Алтайский край 22
  • Вологодская область 21
  • Республика Алтай 15
  • Республика Северная Осетия - Алания 13
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Республика Адыгея 11
  • Чеченская Республика 10
  • Республика Ингушетия 9
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Камчатский край 7
  • Магаданская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 000 393.

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