За сутки в России подтверждено 21042 случая COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России выявлено 21042 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5823
- 2 Московская область 2583
- 3 Санкт-Петербург 1503
- 4 Нижегородская область 358
- 5 Брянская область 324
- 6 Республика Бурятия 321
- 7 Республика Крым 294
- 8 Воронежская область 289
- 9 Свердловская область 272
- 10 Забайкальский край 261
- 11 Красноярский край 249
- 12 Смоленская область 248
- 13 Пермский край 243
- 14 Хабаровский край 238
- 15 Омская область 236
- 16 Иркутская область 225
- 17 Ростовская область 224
- 18 Республика Коми 218
- 19 Архангельская область 212
- 20 Оренбургская область 212
- 21 Владимирская область 208
- 22 Тверская область 200
- 23 Краснодарский край 184
- 24 Калининградская область 182
- 25 Челябинская область 179
- 26 Ленинградская область 178
- 27 Алтайский край 177
- 28 Мурманская область 175
- 29 Республика Карелия 173
- 30 Новосибирская область 173
- 31 Самарская область 171
- 32 Приморский край 160
- 33 Кемеровская область 159
- 34 Тульская область 158
- 35 Волгоградская область 157
- 36 Республика Башкортостан 156
- 37 Тюменская область 150
- 38 Саратовская область 149
- 39 Астраханская область 148
- 40 Республика Дагестан 147
- 41 Ставропольский край 142
- 42 Республика Хакасия 138
- 43 Вологодская область 135
- 44 Ярославская область 131
- 45 Пензенская область 130
- 46 Ульяновская область 127
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 125
- 48 Курская область 121
- 49 Севастополь 115
- 50 Псковская область 115
- 51 Кировская область 112
- 52 Костромская область 105
- 53 Липецкая область 97
- 54 Удмуртская Республика 94
- 55 Орловская область 93
- 56 Республика Саха (Якутия) 90
- 57 Томская область 89
- 58 Рязанская область 88
- 59 Амурская область 83
- 60 Белгородская область 83
- 61 Республика Тыва 79
- 62 Ивановская область 79
- 63 Тамбовская область 78
- 64 Калужская область 75
- 65 Сахалинская область 72
- 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 71
- 67 Новгородская область 68
- 68 Республика Калмыкия 60
- 69 Республика Чувашия 58
- 70 Курганская область 56
- 71 Республика Мордовия 47
- 72 Чеченская Республика 44
- 73 Республика Марий Эл 41
- 74 Камчатский край 39
- 75 Кабардино-Балкарская Республика 36
- 76 Республика Татарстан 35
- 77 Республика Алтай 33
- 78 Республика Ингушетия 27
- 79 Республика Адыгея 25
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 22
- 81 Республика Северная Осетия-Алания 21
- 82 Еврейская автономная область 19
- 83 Магаданская область 15
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 514 599 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,11%
- 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,12%
- 3. Кабардино-Балкарская Республика 0,14%
За последние сутки подтверждено 669 смертей:
- Москва 117
- Санкт-Петербург 111
- Нижегородская область 27
- Иркутская область 26
- Республика Бурятия 22
- Краснодарский край 20
- Московская область 17
- Свердловская область 17
- Саратовская область 15
- Ростовская область 13
- Пермский край 13
- Пензенская область 13
- Брянская область 11
- Ленинградская область 11
- Самарская область 11
- Челябинская область 11
- Новосибирская область 11
- Алтайский край 8
- Красноярский край 8
- Липецкая область 7
- Мурманская область 7
- Республика Крым 7
- Ставропольский край 7
- Ульяновская область 7
- Воронежская область 6
- Волгоградская область 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Чувашия 6
- Тульская область 5
- Ярославская область 5
- Республика Коми 5
- Удмуртская Республика 5
- Тюменская область 5
- Кемеровская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Приморский край 5
- Хабаровский край 5
- Костромская область 4
- Курская область 4
- Орловская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Оренбургская область 4
- Республика Хакасия 4
- Владимирская область 3
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Севастополь 3
- Республика Мордовия 3
- Омская область 3
- Забайкальский край 3
- Белгородская область 2
- Рязанская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Татарстан 2
- Сахалинская область 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Тыва 1
За весь период по России умерло 135 214 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 356 человек:
- Москва 5574
- Санкт-Петербург 1980
- Московская область 1723
- Воронежская область 278
- Свердловская область 251
- Омская область 221
- Забайкальский край 213
- Республика Бурятия 207
- Архангельская область 201
- Республика Крым 199
- Республика Башкортостан 197
- Нижегородская область 194
- Владимирская область 193
- Республика Саха (Якутия) 175
- Калининградская область 166
- Пермский край 161
- Томская область 160
- Самарская область 159
- Челябинская область 156
- Брянская область 140
- Тюменская область 138
- Республика Коми 119
- Саратовская область 119
- Кемеровская область 119
- Ульяновская область 116
- Белгородская область 111
- Смоленская область 110
- Тамбовская область 108
- Новосибирская область 108
- Курская область 107
- Ханты-Мансийский автономный округ 107
- Кировская область 101
- Красноярский край 100
- Костромская область 98
- Оренбургская область 90
- Хабаровский край 89
- Республика Хакасия 86
- Республика Карелия 85
- Приморский край 84
- Орловская область 82
- Рязанская область 77
- Ленинградская область 77
- Ставропольский край 75
- Волгоградская область 74
- Липецкая область 70
- Республика Дагестан 69
- Калужская область 63
- Новгородская область 61
- Астраханская область 60
- Тульская область 59
- Ярославская область 58
- Республика Тыва 57
- Краснодарский край 56
- Севастополь 56
- Ивановская область 52
- Мурманская область 52
- Ростовская область 51
- Сахалинская область 51
- Республика Чувашия 48
- Амурская область 45
- Курганская область 43
- Республика Мордовия 42
- Иркутская область 41
- Удмуртская Республика 40
- Республика Татарстан 37
- Тверская область 35
- Ямало-Ненецкий автономный округ 29
- Псковская область 28
- Республика Калмыкия 28
- Пензенская область 27
- Республика Марий Эл 26
- Алтайский край 22
- Вологодская область 21
- Республика Алтай 15
- Республика Северная Осетия - Алания 13
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Республика Адыгея 11
- Чеченская Республика 10
- Республика Ингушетия 9
- Ненецкий автономный округ 8
- Камчатский край 7
- Магаданская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Еврейская автономная область 4
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 000 393.