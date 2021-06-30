За сутки в России подтверждено 21042 случая COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России выявлено 21042 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5823

2 Московская область 2583

3 Санкт-Петербург 1503

4 Нижегородская область 358

5 Брянская область 324

6 Республика Бурятия 321

7 Республика Крым 294

8 Воронежская область 289

9 Свердловская область 272

10 Забайкальский край 261

11 Красноярский край 249

12 Смоленская область 248

13 Пермский край 243

14 Хабаровский край 238

15 Омская область 236

16 Иркутская область 225

17 Ростовская область 224

18 Республика Коми 218

19 Архангельская область 212

20 Оренбургская область 212

21 Владимирская область 208

22 Тверская область 200

23 Краснодарский край 184

24 Калининградская область 182

25 Челябинская область 179

26 Ленинградская область 178

27 Алтайский край 177

28 Мурманская область 175

29 Республика Карелия 173

30 Новосибирская область 173

31 Самарская область 171

32 Приморский край 160

33 Кемеровская область 159

34 Тульская область 158

35 Волгоградская область 157

36 Республика Башкортостан 156

37 Тюменская область 150

38 Саратовская область 149

39 Астраханская область 148

40 Республика Дагестан 147

41 Ставропольский край 142

42 Республика Хакасия 138

43 Вологодская область 135

44 Ярославская область 131

45 Пензенская область 130

46 Ульяновская область 127

47 Ханты-Мансийский автономный округ 125

48 Курская область 121

49 Севастополь 115

50 Псковская область 115

51 Кировская область 112

52 Костромская область 105

53 Липецкая область 97

54 Удмуртская Республика 94

55 Орловская область 93

56 Республика Саха (Якутия) 90

57 Томская область 89

58 Рязанская область 88

59 Амурская область 83

60 Белгородская область 83

61 Республика Тыва 79

62 Ивановская область 79

63 Тамбовская область 78

64 Калужская область 75

65 Сахалинская область 72

66 Ямало-Ненецкий автономный округ 71

67 Новгородская область 68

68 Республика Калмыкия 60

69 Республика Чувашия 58

70 Курганская область 56

71 Республика Мордовия 47

72 Чеченская Республика 44

73 Республика Марий Эл 41

74 Камчатский край 39

75 Кабардино-Балкарская Республика 36

76 Республика Татарстан 35

77 Республика Алтай 33

78 Республика Ингушетия 27

79 Республика Адыгея 25

80 Карачаево-Черкесская Республика 22

81 Республика Северная Осетия-Алания 21

82 Еврейская автономная область 19

83 Магаданская область 15

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 514 599 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,11%

2. Республика Северная Осетия-Алания 0,12%

3. Кабардино-Балкарская Республика 0,14% За последние сутки подтверждено 669 смертей: Москва 117

Санкт-Петербург 111

Нижегородская область 27

Иркутская область 26

Республика Бурятия 22

Краснодарский край 20

Московская область 17

Свердловская область 17

Саратовская область 15

Ростовская область 13

Пермский край 13

Пензенская область 13

Брянская область 11

Ленинградская область 11

Самарская область 11

Челябинская область 11

Новосибирская область 11

Алтайский край 8

Красноярский край 8

Липецкая область 7

Мурманская область 7

Республика Крым 7

Ставропольский край 7

Ульяновская область 7

Воронежская область 6

Волгоградская область 6

Республика Дагестан 6

Республика Чувашия 6

Тульская область 5

Ярославская область 5

Республика Коми 5

Удмуртская Республика 5

Тюменская область 5

Кемеровская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Приморский край 5

Хабаровский край 5

Костромская область 4

Курская область 4

Орловская область 4

Астраханская область 4

Республика Башкортостан 4

Оренбургская область 4

Республика Хакасия 4

Владимирская область 3

Ивановская область 3

Калужская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Севастополь 3

Республика Мордовия 3

Омская область 3

Забайкальский край 3

Белгородская область 2

Рязанская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Татарстан 2

Сахалинская область 2

Республика Адыгея 1

Республика Ингушетия 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Тыва 1 За весь период по России умерло 135 214 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 356 человек: Москва 5574

Санкт-Петербург 1980

Московская область 1723

Воронежская область 278

Свердловская область 251

Омская область 221

Забайкальский край 213

Республика Бурятия 207

Архангельская область 201

Республика Крым 199

Республика Башкортостан 197

Нижегородская область 194

Владимирская область 193

Республика Саха (Якутия) 175

Калининградская область 166

Пермский край 161

Томская область 160

Самарская область 159

Челябинская область 156

Брянская область 140

Тюменская область 138

Республика Коми 119

Саратовская область 119

Кемеровская область 119

Ульяновская область 116

Белгородская область 111

Смоленская область 110

Тамбовская область 108

Новосибирская область 108

Курская область 107

Ханты-Мансийский автономный округ 107

Кировская область 101

Красноярский край 100

Костромская область 98

Оренбургская область 90

Хабаровский край 89

Республика Хакасия 86

Республика Карелия 85

Приморский край 84

Орловская область 82

Рязанская область 77

Ленинградская область 77

Ставропольский край 75

Волгоградская область 74

Липецкая область 70

Республика Дагестан 69

Калужская область 63

Новгородская область 61

Астраханская область 60

Тульская область 59

Ярославская область 58

Республика Тыва 57

Краснодарский край 56

Севастополь 56

Ивановская область 52

Мурманская область 52

Ростовская область 51

Сахалинская область 51

Республика Чувашия 48

Амурская область 45

Курганская область 43

Республика Мордовия 42

Иркутская область 41

Удмуртская Республика 40

Республика Татарстан 37

Тверская область 35

Ямало-Ненецкий автономный округ 29

Псковская область 28

Республика Калмыкия 28

Пензенская область 27

Республика Марий Эл 26

Алтайский край 22

Вологодская область 21

Республика Алтай 15

Республика Северная Осетия - Алания 13

Кабардино-Балкарская Республика 12

Республика Адыгея 11

Чеченская Республика 10

Республика Ингушетия 9

Ненецкий автономный округ 8

Камчатский край 7

Магаданская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 4

Еврейская автономная область 4

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 000 393.