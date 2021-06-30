Новости

Названа причина смерти трех детей, найденных у реки в Приморье 09:29
Туристы из Петербурга пропали в Атлантическом океане 09:28
В Гидрометцентре спрогнозировали контрастный июль в Москве 08:40
Россияне стали меньше брать потребительских кредитов 08:27
Под Ростовом на трассе "Дон" разбился автобус с туристами из Крыма 08:00
Отмар Хитцфельд назвал выдающимся тренером своего преемника Владимира Петковича 07:30
Капризов признан лучшим новичком сезона в НХЛ 07:29
Врач рассказала, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию 07:28
Минпросвещения усилит контроль за строительством школ и детсадов в регионах 07:18
Аргентина получила еще более 700 тысяч доз вакцины "Спутник V" 07:13
На Колыме продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 06:36
Лидер КНДР раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией 06:32
Протестующие в Колумбии забросали камнями машину министра транспорта 06:01
Профсоюз рабочих в США выдвинул властям ультиматум на фоне аномальной жары 05:58
Инфекционист предупредила об опасных свойствах коронавируса 05:08
В США стоимость всех техногигантов превысила триллион долларов 04:55
В Якутии из-за лесного пожара закрыли участок федеральной дороги 04:29
В Канаде число погибших из-за аномальной жары превысило 100 04:28
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны 04:27
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19 04:12
Глава ВОЗ объявил о победе Китая над малярией 03:41
Тунис ужесточит ограничения из-за рекордного числа случаев коронавируса 03:07
Корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС стартовал с Байконура 02:50
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11" 02:39
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12 02:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
30.06.2021 08:27
Рубрика: Экономика

Россияне стали меньше брать потребительских кредитов

Текст: Елена Манукиян

По итогам мая банки выдали россиянам 25,7 млн кредитов, это наименьшее число ссуд за последние три года, пишет РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Россияне стали чаще брать кредиты на покупку машин

Отмечается, что число потребительских кредитов снизилось на 0,4%, при этом их общая сумма выросла - на 1,8% до 5,2 трлн рублей​​​. Однако средняя сумма одного кредита в прошлом месяце снизилась на 5,4% до 318 тысяч рублей.

А вот рефинансировать кредиты россияне стали чаще, отмечают эксперты. Однако, по их словам, перекредитование практически не оказывает никакого влияния на объем портфеля, за исключением, когда к сумме рефинансируемых кредитов выдается дополнительная часть средств.

При этом, гасить свои долги перед банками россияне быстрее не стали: средний период, в течение которого выплачивается потребительский кредит, составляет 47-49 месяцев.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
Путин подписал закон о защите минимального дохода должников
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11"
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год