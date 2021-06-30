Россияне стали меньше брать потребительских кредитов

По итогам мая банки выдали россиянам 25,7 млн кредитов, это наименьшее число ссуд за последние три года, пишет РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что число потребительских кредитов снизилось на 0,4%, при этом их общая сумма выросла - на 1,8% до 5,2 трлн рублей​​​. Однако средняя сумма одного кредита в прошлом месяце снизилась на 5,4% до 318 тысяч рублей.

А вот рефинансировать кредиты россияне стали чаще, отмечают эксперты. Однако, по их словам, перекредитование практически не оказывает никакого влияния на объем портфеля, за исключением, когда к сумме рефинансируемых кредитов выдается дополнительная часть средств.

При этом, гасить свои долги перед банками россияне быстрее не стали: средний период, в течение которого выплачивается потребительский кредит, составляет 47-49 месяцев.