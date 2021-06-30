Общее собрание Российского исторического общества (РИО) в МГИМО открылось экскурсией по уникальной выставке карт начала Великой Отечественной войны.

Среди них трофейная карта операции "Барбаросса", составленная специально для высшего руководства Рейха. Именно она висела в кабинете фюрера в тот момент, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. "Это карта агрессии, - подчеркнул известный военный историк Сергей Кудряшов, который провел экскурсию для членов РИО. - Речь идет о наступлении, видите, эти стрелки, которые уходят в глубь нашей страны на сотни километров. Это весомый аргумент в пользу того, что нацисты готовились к полному уничтожению Красной Армии и страны в результате этой операции". В российских архивах достаточно таких материалов о зачинщиках войны. "И они принесут еще нам новые знания!" - поддержал ученого руководитель Росархива Андрей Артизов.

Главной темой общего собрания Российского исторического общества стало образование, которое, по словам его председателя Сергея Нарышкина, было и остается приоритетом в его работе. За девять лет с момента воссоздания РИО его проекты стали востребованы как в России, так и за рубежом. "Сегодня РИО объединяет более 100 ведущих центров науки, культуры, образования, сотни историков и любителей истории, - подчеркнул Нарышкин. - Масштаб и сложность просветительских проектов, реализуемых РИО, с каждым годом лишь возрастает. Среди самых актуальных - трехтомник "История Севастополя", который вышел в седьмую годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

Однако, подчеркивали многие из тех, кто выступал на общем собрании, с преподаванием истории в школе не все так хорошо, как хотелось бы. Но именно оно, по мнению Нарышкина, "основа, без которой невозможно сформировать гармоничную личность, воспитать патриота нашей страны".

Между тем по результатам проверки двух с половиной тысяч школ две трети рабочих программ, которые там используются, не в полной мере отражают основные события истории России и мира, включенные в обновленные образовательные стандарты основного общего образования. Замминистра просвещения Анастасия Зырянова перечислила эти важнейшие пункты: Февральская и Октябрьская революции, Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 90-е годы, возрождение России в 2000-х годах, воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Чтобы поправить ситуацию, уже первого сентября 2021 года в учебных планах появится новый модуль по истории для учеников 5-9-х классов.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, как автор одной из линеек школьных учебников, согласен: проблемных мест в преподавании истории в школе достаточно. В частности, учителя предлагают сделать "Россию в мире" курсом по выбору образовательных организаций при углубленном изучении гуманитарных и общественно-научных предметов. Требуется согласование курсов региональной истории с обязательным курсом "История России". Нет, по мнению ректора МГИМО, и достаточной преемственности сведений, которые получают дети в начальной школе в рамках предмета "Окружающий мир" и курсом "История России в основной и средней школе". "Устаревшие подходы сохраняются как в программах, так и в учебниках", - резюмировал Анатолий Торкунов.

По данным заместителя министра юстиции РФ Андрея Логинова, который на общем собрании назначен председателем комиссии РИО по вопросам высшего исторического образования, назревают перебои с подготовкой школьных учителей и профессиональных историков-аналитиков.

К 2050 году в нашей стране будет менее 130 тысяч человек с высшим историческим образованием. Много это или мало? Один историк на тысячу человек!

"Да, у нас контрольные цифры приема в вузы растут, - объяснил он. - Однако в ряде субъектов Федерации полностью прекращается прием на бюджетное отделение ребят, которые хотели бы заниматься историей". И вот результ: на конец 2020 года на всех курсах во всех вузах страны по историческим образовательным программам обучалось 16 933 студента. "Это только 0,4 процента всего студенчества", - сетует Логинов. Если тенденция сохранится, то к 2050 году в нашей стране в работоспособном возрасте будет менее 130 тысяч человек с высшим историческим образованием. "Менее 0,1 процента населения. Много это или мало? - поставил Андрей Логинов очень больной вопрос.

Повысить качество преподавания истории в вузах можно и с помощью проводимых Министерством науки и высшего образования РФ и РИО ежегодных летних и зимних исторических школ для молодых исследователей, считает министр Валерий Фальков. На ближайшие месяцы запланировано несколько. Среди них Международная летняя школа молодых историков в августе, Международная летняя историческая школа для молодых русистов в сентябре. Еще одна будет посвящена истории России с древнейших времен до XXI века и пройдет в октябре. По мнению сопредседателя РИО, научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, общество должно обратить внимание на сетевые ресурсы, которыми пользуются и школьники, и студенты. Было бы правильным создавать, убежден историк, собственные блоги с проверенными на достоверность документами и профессиональными ведущими.

Чубарьян предложил сосредоточиться на историческом просвещении. В частности, подготовить сводный исторический материал, которым могли бы пользоваться все, кто интересуется прошлым, а также педагоги и учащиеся.

"Это классика такой работы: музеи, библиотеки, театры, возрожденное на новой основе общество "Знание", которое играло когда-то очень серьезную роль в просвещении. Думаю, что это было бы хорошим подспорьем в историческом образовании", - подытожил ученый.

А сопредседатель РИО, научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко обратил внимание на необходимость возрождения краеведения в образовании.

С чего начинается родина? Ответ, по его мнению, прост и сложен одновременно. Вроде бы и ясно, что с семьи, села, улицы, с места, где ты родился. Но почему тогда в педвузах не учат краеведению? "Именно на этом предмете у молодежи должно возникать это чувство гордости за свою богатейшую историю, за великие традиции". И главный знаток своего края в небольшом городке или селе, конечно же, учитель истории. "Поэтому и готовить его в вузе нужно с акцентом на краеведение", - считает Деревянко.