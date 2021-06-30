Органный дуэт Фонда "Бельканто" откроет "Вселенную Ханса Циммера" легендарный "Необыкновенный концерт" театра им. С. Образцова отметит свое 75-летие, а дуэт "Глагол и Бас" покажет изнанку музыки и слова.

Кто играет: Органный дуэт Фонда "Бельканто" (Ксения Свириденко и Мария Маркевич).

Что играет: Саундтрек-шоу "Вселенная Ханса Циммера".

Почему идти: Киномузыка - жанр сложный: сочинить концептуальный саундтрек, способный зажить собственной жизнью вне экрана, могут единицы. Ханс Флориан Циммер из их числа. Имея в своем послужном списке более 150 эпических саундтреков - от "Гладиатора" до "Интерстеллара", он является сегодня самым востребованным композитором в индустрии кино и компьютерных игр. Лучшие из них прозвучат под сводами Кафедрального собора Св. Петра и Павла в исполнении органного дуэта Фонда "Бельканто". Звучание исторического органа дополнят гигантские видеоинсталляции: "Вселенная Ханса Циммера" оживет и в звуке, и в изображении.

Где, когда, сколько: Кафедральный собор Св. Петра и Павла; 1 июля (начало в 20.30) 1 300 - 4 200 руб.

Фото: Пресс-служба Театра кукол им. Сергея Образцова

Кто играет: Андрей Нечаев, Дмитрий Чернов, Федор Виолин, Александра Горбунова, Алексей Соколов, Анатолий Вещиков, Виктор Воеводин, Владимир Беркун, Владимир Дудкин, Константин Дубичев, Людмила Бурмистрова и др.

Что играет: Юбилейное шоу "Необыкновенный концерт".

Почему идти: Спектакль театра Образцова "Необыкновенный концерт" занесен в книгу рекордов Гиннесса как самое популярное шоу мира: оно было показано более 10 тысяч раз более чем в 90 странах. В июле легендарному кукольному ревю исполняется 75 лет. По этому поводу на сцену ГАЦТК снова выйдут вездесущий конферансье Эдуард Апломбов, "мастер улучшения классики" Аполлон Переделкин, цыганский хор Заполярной филармонии, звезда французской эстрады Мари Жють и другие, прозвучат волнительные романсы, пафосные арии и, разумеется, бессмертное "Соло водобачкового инструмента". Также славный юбилей предполагается отметить в театральном саду на Садовой-Самотечной - если этому не помешают погода и известные ограничения.

Где, когда, сколько: Центральный театр кукол им. Сергея Образцова; 4, 18, 25 июля; 600 - 4 000 руб.

Фото: ИП "Данилов С.А."

Кто играет: Дуэт "Глагол и Бас".

Что играет: Джаз, блюз, мелодекламация.

Почему идти: Магический музыкальный театр, альтернативное кабаре - как только не называют московский арт-проект "Глагол и бас" (он же G & B duet). Поэт Сергей Данилов и бас-гитарист Владислав Шошин выдают на своих концертах чистый концентрат эмоций, сочетающий силу и беззащитность, витальность и отстраненность от житейской суеты. При этом несмотря на весь свой "арт" и матерый концептуализм "Глагол и бас" искренни и человечны. Искусство для аудиогурманов, тонко чувствующих остроту каждой интонации и вибрацию каждой струны.

Где, когда, сколько: Life pub; 4 июля; 500 руб.