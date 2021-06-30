СМИ сообщили о ликвидации под Парижем угрожавшего детям ножом мужчины

Сотрудники службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа застрелили мужчину, который угрожал детям с ножом. Об этом сообщает радио France Bleu.

Инцидент произошел примерно в 16:00 (17:00 по Москве) на вокзале муниципалитета Эрмон. Рядом со станцией находится развлекательный центр, и мужчина с ножом, который вел себя агрессивно, угрожал использовать находящихся в нем детей в качестве живого щита. При попытке задержания злоумышленник попытался сбежать, но был застигнут правоохранителями, которые открыли огонь на поражение.

Пока нет данных о том, что инцидент был связан с терроризмом. Ведется расследование.