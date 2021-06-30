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30.06.2021 01:24
Рубрика: В мире

Спасатели рассказали о ходе работ на месте обрушения высотки во Флориде

Фото: AP Photo / Gerald Herbert Фото: AP Photo / Gerald Herbert
Фото: AP Photo / Gerald Herbert

Спасатели, работающие на месте обрушения жилого дома в Серфсайде, разобрали более тонны обломков железобетонных конструкций. О ходе поиска рассказал Алан Комински, глава пожарно-спасательного управления округа Майами-Дейд Алан Комински.

Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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На восточной стороне спасателям удалось добраться до места, откуда видна парковка. Команды не теряют надежды еще найти выживших. На данный момент неясной остается судьба 150 человек, пишет ТАСС.

Напомним, многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. По последним данным, погибли 11 человек.

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