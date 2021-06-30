Спасатели рассказали о ходе работ на месте обрушения высотки во Флориде

Спасатели, работающие на месте обрушения жилого дома в Серфсайде, разобрали более тонны обломков железобетонных конструкций. О ходе поиска рассказал Алан Комински, глава пожарно-спасательного управления округа Майами-Дейд Алан Комински.

На восточной стороне спасателям удалось добраться до места, откуда видна парковка. Команды не теряют надежды еще найти выживших. На данный момент неясной остается судьба 150 человек, пишет ТАСС.

Напомним, многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. По последним данным, погибли 11 человек.