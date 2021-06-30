В 43 года умер актер Иво Крастев

На 44-м году жизни в Софии скончался болгарский актер и сценарист Иво Крастев. Информацию подтвердили на Facebook скорбящие друзья, коллеги и родные артиста.

Причина смерти не названа. Поминальное богослужение состоялось в воскресенье в столичной Преображенской церкви.

Крастев, помимо прочего, снялся в хорроре "Каприанова молитва", популярнейшем криминальном сериале "Под прикрытием" и самом известном болгарском фильме нулевых, неонуаре "Дзифт".

В 2008-м картина взяла два приза на ММКФ, включая статуэтку Явору Гырдеву как лучшему режиссеру.