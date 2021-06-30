Глава ВОЗ объявил о победе Китая над малярией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Китай страной, свободной от малярии. Об этом в среду заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, поздравив Пекин с победой.

По его словам, этот успех был завоеван ценой большого труда, и пришел после десятилетий целенаправленных и последовательных действий. Глава ВОЗ подчеркнул, что отныне Китай присоединяется к растущему числу стран, "которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее - это реальная цель", пишет ТАСС.

В 40-е годы прошлого века Китай ежегодно сообщал о 30 миллионах случаев заболевания малярией. С 50-х годов власти предпринимали активные меры по борьбе с заболеванием, включая превентивное распространение лекарств. В 2020 году - после четырех подряд лет, в течение которых в КНР отсутствовала местная передача малярии, Китай подал в ВОЗ заявку на предоставление сертификата о ликвидации этой болезни.

Китай - первое за последние 30 лет государство в Западно-Тихоокеанском регионе, удостоенное сертификата ВОЗ. Всего в мире свободными от малярии признаны 40 государств, включая Россию.