Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июня 2021 года № 95-ПГ "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 03 июля 2021 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов





Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июня 2021 года № 95-ПГ





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

1. В постановлении Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности":

1.1. дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Лицам, прибывающим на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, необходимо наличие отрицательного результата лабораторного обследования (ПЦР-тест), проведенного и полученного не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением лиц, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, несовершеннолетних лиц и лиц, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции).";

1.2. в абзаце четвертом подпункта 8.3 пункта 8 цифры "10" заменить цифрой "5";

1.3. в пункте 10:

1.3.1. в абзаце первом подпункта 10.2 цифру "5" заменить цифрой "3";

1.3.2. в подпункте 10.3:

1.3.2.1. в абзаце первом цифру "5" заменить цифрой "3";

1.3.2.2. в абзаце втором цифры "10" заменить цифрой "5".

2. В постановлении Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2020 года № 60-ПГ "О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа":

2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. На период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа работодателям, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

1.1. обеспечить не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа обследование работников, работающих вахтовым методом, на новую коронавирусную инфекцию (COVID 19) в организациях, имеющих лицензию на выполнение работ с микроорганизмами III - IV групп патогенности;

1.2. рекомендовать обеспечить обсервацию (временную изоляцию) работников, работающих вахтовым методом, на срок не менее 14 календарных дней с последующим допуском к работе не ранее чем на следующий день со дня истечения установленного срока обсервации (временной изоляции) при условии получения отрицательного результата повторного лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в организациях, имеющих лицензию на выполнение работ с микроорганизмами III - IV групп патогенности;

1.3. рекомендовать привлекать для работы вахтовым методом работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

1.4. обеспечить ограничение личных контактов работников, работающих вахтовым методом, за пределами мест осуществления своей трудовой деятельности с гражданами по вопросам, непосредственно не связанным с осуществлением своей трудовой деятельности, в том числе во время отдыха (в период вахты).

В случае обсервации (временной изоляции) указанных работников за пределами территории Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить максимальное сокращение личных контактов работников по пути следования к месту работы (вахты) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.";

2.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Работникам, прибывающим на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, необходимо наличие отрицательного результата лабораторного обследования (ПЦР-тест), проведенного и полученного не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением лиц, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и лиц, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID 19).".







