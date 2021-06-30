Захарова: Россия далеко не лидер по ограничениям для иностранцев

Россия далеко не лидер по ограничениям для иностранцев на своей территории. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осуждение западными СМИ российского закона об ограничении оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан.

Захарова привела в пример несколько законов, которые были приняты в Японии во второй половине июня. Один из них ужесточает регулирование сделок с землей, которая находится рядом с некоторыми объектами и учреждениями, в частности - военными частями, атомными станциями, объектами критической инфраструктуры и приграничными районами.

"Ссылаются японцы на "аналогичные акты в США, Австралии, Республике Корее и Великобритании". То есть Россия далеко не в передовиках, оказывается, по ограничениям для иностранцев. Пионеры - все те же "сторонники либерального делового оборота", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что Токио создает жесткие рамки для иностранцев, которые хотят купить землю в ограниченных "особых зонах", и в итоге делают покупку не только невыгодной, но почти бессмысленной. Кроме того, японские власти оставляют за собой право посадить владельца земли в тюрьму до двух лет, если его использование частной собственности сочтут "ненадлежащим".

Также "продолжается выдавливание зарубежных инвесторов из японских корпораций", заявила Захарова. По ее словам, власти увеличили свою роль в сделках крупного бизнеса по стратегическим направлениям, если в них участвует иностранный элемент.

"Только вот протекционистские, этатистские меры, которые страны "семерки" с каждым годом вводят в свою экономику все активнее, не особенно с либерализмом, как говорят опытные картежники, бьются", - заключила Захарова.