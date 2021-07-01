Актер Энди Дик был арестован за избиение любовника стулом

И без того достаточно скандальный 55-летний американский актер и композитор Энди Дик (Оуэн Кронски из ситкома "Клава, давай!") был арестован полицией Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает Page Six со ссылкой на правоохранителей города. Комику вменяется нападение с применением оружия.

По имеющейся инсайдерской информации, Дик в минувшие выходные избил металлическим стулом своего любовника по имени Лукас (фамилия жертвы не названа). Тот был госпитализирован и в настоящее время находится в больнице.

По изложенным данным, избиение было довольно суровым: "Он вполне мог убить Лукаса!" - уверен источник. Перечисляя множество других ранних выходок комика. От закатывания деструктивных вечеринок до домогательств к официанткам и "непристойных ощупываний" таксистов.

Позже актер был выпущен под залог в 50 000 долларов. Его представитель в комментарии изданию отказал.

Настоящее имя Дика - Эндрю Томлинсон, родился в 1965-м в Южной Каролине. Дебют - в 1986-м, на озвучке локализации "Небесного замка Лапута". На дальнейшем счету - более 170 проектов: "Напряги извилины", "Кабельщик", "Звездный путь: Вояджер", "Где моя тачка, чувак?", дилогия "Образцовый самец".

Дважды был женат, имеет троих детей. В 2006-м публично признался, что бисексуален. Неоднократно каялся, что имеет проблемы с алкоголем, наркотиками и психикой, вследствие чего два десятка раз ложился на реабилитацию.