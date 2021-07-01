Указ губернатора Архангельской области от 30 июня 2021 года № 86-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 30 июня 2021 г. № 86-у





Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Подпункт 3 пункта 4 дополнить абзацами вторым - десятым следующего содержания:

"Организатор мероприятия предусматривает следующие дополнительные меры санитарно-эпидемиологического характера при проведении мероприятия, предусмотренного настоящим подпунктом:

а) допуск участников на мероприятие при наличии предварительной регистрации;

б) наличие у участника мероприятия одного из следующих документов:

справки с отрицательным результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции, выданной не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия организациями, проводившими диагностику на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

справки с положительным результатом теста на антитела IgG, выданной не ранее чем за два месяца до дня проведения мероприятия организациями, проводившими соответствующее исследование;

сертификата профилактической прививки от COVID-19, полученного в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", выданного не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения мероприятия. Шесть месяцев, предусмотренные настоящим подпунктом, исчисляются со дня второй вакцинации, предусмотренной в указанном сертификате;

справки с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия организациями, проводившими соответствующее исследование.

Организатор мероприятия направляет информацию о планируемом проведении мероприятия, предусмотренного настоящим подпунктом, для согласования оперативным штабом не позднее чем за 10 календарных дней до дня планируемого проведения мероприятия.

До внесения в оперативный штаб предложения по согласованию мероприятий, указанных в настоящем подпункте, возможность и условия проведения таких мероприятий согласовываются с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области.".

2. В подпунктах 41, 7 и 8 пункта 5 слова "до 2 июля 2021 года включительно на территории Архангельской области" исключить.







