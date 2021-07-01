Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть

Команда экс-президента США Дональда Трампа объявила о запуске новой платформы - GETTR. Об этом сообщает портал Politico.com.

В описании соцсети говорится, что ее миссия заключается в "продвижении культуры здравого смысла, защите свободы слова и противодействии монополиям социальных сетей, а также создании открытой платформы для обсуждения различных идей и решений". Социальную сеть возглавил Джейсон Миллер, бывший советник Трампа.

Новая соцсеть очень похожа на Twitter. Сейчас при заходе на главную страницу пользователя приветствует надпись "Добро пожаловать в GETTR и пусть начнется новое путешествие". Регистрация в сервисе крайне простая - достаточно придумать никнейм, ввести актуальный адрес e-mail и указать свою дату рождения. У соцсети уже есть приложения в App Store и Google Play.