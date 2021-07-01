Указ губернатора Ивановской области от 29 июня 2021 № 97-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 01.04.2021 № 226 "Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В подпункте 10.14 пункта 10:

1.1.1. В абзаце пятом слова "полный курс вакцинации" заменить словами "полный курс или в срок до 15.07.2021 начали курс вакцинации (получили первый компонент вакцины)".

1.1.2. Абзац двенадцатый после слов "прошедших полный курс вакцинации" дополнить словами ", а также начавших в срок до 15.07.2021 курс вакцинации (получивших первый компонент вакцины)".

1.2. Подпункт 11.1 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11.1. Проведение на территории Ивановской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) на территориях микрорайонов и групп жилых домов.

Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяются на:

а) проведение спектаклей, представлений, кинопоказов на базе государственных театров Ивановской области, филармонии и цирка Ивановской области, кинотеатров (кинозалов) в соответствии с требованиями регламентов порядка работы указанных организаций, утвержденных Правительством Ивановской области;

б) проведение концертов на базе государственных театров Ивановской области, филармонии и цирка Ивановской области, культурных, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях и на открытом воздухе на территории общественных пространств, парков культуры и отдыха при одновременном соблюдении следующих условий:

соответствия требованиям регламентов порядка работы указанных организаций (общественных пространств), утвержденных Правительством Ивановской области, численности одновременно присутствующих лиц не более 200 человек, доступа зрителей на мероприятие на основании отрицательного результата тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемого на коммерческой основе в день проведения мероприятия;

в) проведение матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов, физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального уровня, включенных в календарный план Департамента спорта Ивановской области на 2021 год и календарные планы муниципальных образований Ивановской области, в соответствии с требованиями регламентов порядка работы организаций (общественных пространств), на базе (территории) которых они проводятся, утвержденных Правительством Ивановской области;

г) проведение конгрессных мероприятий в помещениях, соответствующих требованиям Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0198-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26.06.2020, при условии доступа участников на мероприятие на основании отрицательного результата тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемого на коммерческой основе в день проведения мероприятия.".

1.3. В пункте 15 слова "прием и размещение жителей Ивановской области и лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации," заменить словами "заселение и оказание услуг".

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Ректорам организаций высшего образования, руководителям профессиональных образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих профессиональное обучение, расположенных на территории Ивановской области:

22.1. Организовать реализацию образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020, и Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0206-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17.08.2020.

22.2. Организовать взаимодействие с поступающими при подаче ими документов, необходимых для поступления, и по иным вопросам, связанным с поступлением их на обучение в образовательную организацию, с использованием дистанционных технологий, за исключением случаев, когда все сотрудники образовательной организации, осуществляющие непосредственное взаимодействие с поступающими, прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.".

1.5. В пункте 30:

1.5.1. После слов "по 10.05.2021" дополнить словами ", с 01.07.2021 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области".

1.5.2. Абзацы второй, девятый признать утратившими силу.

1.5.3. Дополнить пункт абзацем следующего содержания:

"Ограничения, указанные в абзацах первом - четвертом настоящего пункта, распространяются на автобусы, осуществляющие перевозку групп лиц из других субъектов Российской Федерации, в торговые центры, расположенные на территории Ивановской области. Соблюдение указанных ограничений подтверждается в порядке, установленном Правительством Ивановской области.".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 01.07.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







