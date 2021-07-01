Израиль представил ракету "Морской разрушитель"

Израильская компания Rafael продемонстрировала автономную высокоточную ракетную систему большой дальности пятого поколения Sea Breaker - "Морской разрушитель". Она может уничтожать объекты на расстоянии до 300 километров.

Об этом сообщает сайт компании Rafael. Sea Breaker можно запускать с военно-морских платформ различного размера - от ракетных катеров до корветов и фрегатов. Сухопутная версия основана на зенитно-ракетном комплексе Spyder.

Система Sea Breaker может работать при любых погодных условиях и в любое время суток. Ракета устойчива к электромагнитным помехам, она в состоянии лететь в зонах с ограничением и воспрещением доступа и маневра (A2/AD). Канал передачи данных ракеты поддерживает оперативное принятие решений и обновление в режиме реального времени.

Вес Sea Breaker - около 400 килограммов. Ее боеголовка весит 107 килограммов. Ракета запускается из транспортно-пускового контейнера, полет обеспечивает турбореактивный двигатель.