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01.07.2021 20:38

Премию "Медиаменеджер России" получила директор по развитию "Российской газеты"

Победителем двадцать первой национальной премии "Медиа-менеджер России" в номинации "Печатные медиа" стала директор по развитию ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Юлия Шимарская.

Хотя премия проходила вживую в ресторане "Трамплин" на Воробьевых горах, Юлия Шимарская за наградой отправила на сцену своего виртуального двойника - на сцене появилась голографическая проекция очаровательной победительницы.

"Наша жизнь - это самая дорогая награда, - сказала Юлия. - Я желаю нам всем интересных проектов".

Жюри оценило заслуги конкурсантки. В пандемийный 2020 год Юлия Шимарская вместе с коллегами смогла удержать розничный и подписной тираж газеты от резкого падения, увеличить доход от подписки в интернет-магазине на сайте rg.ru, а также количество точек продажи "РГ" на 1734 штуки. В результате к концу прошлого года аудитория ежедневной "Российской газеты" выросла на 15%, опередив большинство деловых и общественно-политических изданий.

Нарядные гости, одетые в стиле "золотой век" или "блистательные двадцатые", поздравляли лауреатов, угощались на фуршете и аплодировали выступавшим для них артистам: Александру Журбину, Родиону Газманову и другим не менее блистательным звездам.

Фото: фрагмент обложки книги Александра Гасюка
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Награда "За вклад в развитие отрасли досталась директору департамента бизнес-коммуникаций и аналитики "Газпром-медиа Радио" Юлии Андрюшовой. Ее коллега из ростовского отделения "Газпром-медиа Радио" Владимир Найденов, руководящий, в том числе "Авторадио - Ростов-на-Дону", стал лауреатом в номинации "Электронные медиа" в категории "Радио".

Отбор лауреатов продолжался весь июнь. Члены экспертного совета премии отдавали свои голоса в режиме онлайн, затем прошло заседание жюри, чтобы среди всех конкурсантов выбрать лучших. А через полторы недели победители и организаторы "Медиа-менеджера России" отправятся в медиасплав, организованный Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России.

РГ-Фото

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