Партия ЛДПР первой сдала в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг лично передал главе ЦИК Элле Памфиловой документы кандидатов, которых партия выдвинула на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва.

"Мы с большим чувством удовлетворения сегодня 1 июля вступаем в очередной этап, когда мы представляем документы, списки - 219 человек по партийным спискам и 225 по одномандатным округам", - сказал Жириновский. - Настроение у нас хорошее, поскольку мы чувствуем дыхание приближающихся выборов и входим в формат создания правового поля".

"Вы, как всегда, у нас по традиции открываете этот сезон, - ответила Памфилова. - Все, что от нас зависит, мы сделаем четко и корректно".

Как рассказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, все партии, намеревающиеся принять участие в выборах в Госдуму, должны до полуночи 13 июля представить в комиссию для заверения документы кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам. Затем у партий будет десять дней на то, чтобы передать документы одномандатников для регистрации в избиркомы соответствующих округов.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены указом президента на 19 сентября. Нижняя палата российского парламента формируется по смешанной системе: 225 ее членов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.